Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de marzo de 2022, p. 25

Mauricio Bustos Suberza, de 26 años, sobrevivió a un infarto cerebral hace cuatro años; con terapia, ha logrado superar daños neurológicos y una discapacidad motora que llegó a ser total y lo tuvo postrado en su domicilio de la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

A unos kilómetros de allí, en la calle Unión, de la colonia Tepeyac Insurgentes, Juan Pablo Canto Marín, quien al nacer sufrió parálisis cerebral como consecuencia de una hipoxia neonatal (falta de oxígeno), con cuidados y medicación adecuada cumplió el mes pasado 40 años.

Ellos han sido visitados por las brigadas médicas del programa Salud en tu Casa, de la Secretaría de Salud capitalina, y además tienen en común que quieren contar su historia, por lo que ambos escriben un libro.

Con el descenso en los contagios de covid-19, las brigadas han incrementado su trabajo. Martha Padilla Galindo, coordinadora en el programa, explicó que si bien nunca se suspendió, disminuyó porque la gente solicitó por temor no ser atendida y porque apoyaron algunas actividades en la pandemia.