Elba Mónica Bravo, Rocío González Alvarado y Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 26 de marzo de 2022, p. 24

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) rechazó la validez de la disculpa pública que hizo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a los dos mandos de la Policía Auxiliar agredidos, por lo que solicitó a un juez de control una audiencia para revisar el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso por seis meses.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que debe ofrecerse frente a las víctimas en reconocimiento de lo que hizo y no en una banqueta ante los medios de comunicación. Eso parece una justicia chapucera, la verdad , al dar su opinión sobre la exculpación ofrecida afuera del Reclusorio Norte ante las cámaras de televisión y sin aceptar su responsabilidad.

Dijo que una disculpa pública como la que establece la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México sobre algún tema se hace en un lugar especial, con un texto en el que se reconocen los hechos.

Hay que pensar en la justicia y en las víctimas