asados los fastos aeroportuarios de Santa Lucía (patrona de los ciegos y los enfermos de los ojos, según el retablo católico), y medianamente esclarecido el tremendo debate nacional entre tlayudas, doraditas, huaraches y otras expresiones gastronómicas del profundo ser nacional, se reinstala en cartelera el culebrón político-monetario que protagonizan Julio Scherer Ibarra, el definitorio ex mayordomo jurídico al que asignan roles de sospechosismo delictivo casi consustanciales a su incriminable oficio; Olga Sánchez Cordero, la sutil ex secretaria de Gobernación cuyo administrativo aroma floral se convertía en pócima cultivadora de confabulaciones con el superpolicía de gabardina oscura o abrigo igualmente detectivesco e inicial apellido drástico, Gertz Manero Alejandro, el fiscal implacable con sus ex familiares políticos y despacioso cual quelonio en el resto de los asuntos, los de colectivo interés nacional.

Ayer mismo, mientras muchos mexicanos se obstinaban en mantenerse en el concienzudo papel de peritos en pistas, torres de control, trazados aeronáuticos y franquicias alimenticias en salas de espera, uno de los 11 ministros de la Corte daba a conocer de manera oficial (no mediante intercepciones al rudo Gertz de telefonemas con otro miembro de la Fiscalía Personal de la República, Juan Ramos, usual depositario de las mejores encomiendas particulares de su jefe) el proyecto de resolución, que el próximo lunes votarán él y sus demás compañeros togados, mediante el cual quedarían en libertad las dos mujeres acusadas arrolladoramente por el mencionado Gertz de omitir cuidados en la fase final de su hermano Federico, al que la novelería de temporada adjudica ejercicios en vida de salvaguarda y ocultamiento de millonarios fondos en dólares y en el extranjero del poderoso Alejandro, súbito investigador no sólo en la FGR, sino también en el Conacyt.

Ante los giros del libreto complicado que se va desarrollando, el máximo jefe político (de acento tropical en su habla), que fue quien recicló a Gertz y a Sánchez Cordero, y empoderó a Scherer, ha decidido tratar de dar la vuelta a la página y dejar todo en los senderos de empantanamiento del sabido proceso judicial (¿a cargo del propio fiscal Gertz?).