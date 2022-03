A

l pie de la majestuosa ceiba, en las húmedas mañanas soleadas y en el anochecer de La Realidad, en la selva Lacandona, en la que asesores e invitados del EZLN esperaban reunirse con la comandancia, Gustavo Esteva dialogaba durante horas con otros asesores. No era infrecuente escucharlo conversar apasionadamente con el filósofo Luis Villoro y el sacerdote jesuita Ricardo Robles de temas, aparentemente tan lejanos a esas reuniones, como el de la existencia y la naturaleza de Dios. Por su sapiencia, ese debate a tres voces era digno de la más prestigiada Aula Magna universitaria.

Transcurría 1996 y en San Andrés se ce­lebraba entre zapatistas y gobierno federal, primero, la mesa de Derecho y Cultura Indígena de los Diálogos, y después la de Democracia y Desarrollo. Esteva participó en ambas. Sus aportaciones sobre autonomía fueron medulares. Otras generaron en asesores un verdadero cataclismo.

Así sucedió, para escándalo de activistas, con su visión de los derechos humanos, a los que consideraba una construcción occidental individualista, que dejaba fuera los derechos comunalitarios, como puede leerse en su artículo publicado por invitación del Ronco Robles en la revista Kwira, 44. Y, para sorpresa de dirigentes campesinos, su crítica al concepto de desarrollo. La metáfora de esa palabra –es­cribió en Diccionario del desarrollo– dio hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de definir las formas de su vida social .

Su visión de comunalidad fue fuertemente sacudida en San Andrés. Según Gustavo, ésta consiste en una realidad no definible. Es un horizonte de inteligibilidad: vivir el mundo desde un Nosotros. Co­munalidad –escribió– nació a la vez como palabra y como término, bajo condiciones que han propiciado la confusión y su uso arbitrario. A quienes acuñaron el concepto (el mixe Floriberto Díaz y el zapoteco Jaime Luna) les nació como palabra, y en la lucha. No necesitaban explicarla o definirla. Intentaron construirla como concepto y como categoría, para buscar en ese terreno un entendimiento común. No lo hicieron bien . Pese a esta objeción, la necesidad de una reforma constitucional inspirada en parte en esta experiencia hizo necesario traducirla a otro lenguaje.

En los Diálogos de San Andrés Esteva fue más allá de proponer conceptos para pensar la nueva realidad, confrontar argumentos gubernamentales, reflexionar los alcances del momento o propiciar estimulantes debates. Allí él fue también un formidable sistematizador de las discusiones entre los asesores de los zapatistas. Con una eficaz capacidad de síntesis, resumía las ideas centrales del debate y las redactaba fielmente con rapidez inusitada. La broma inevitable era que ya traía las conclusiones escritas en su computadora y que sólo las imprimía.