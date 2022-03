▲ El reguetonero, originario de Puerto Rico, debutó en 1995 con el álbum No Mercy. Foto Ap

Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mis mejores producción y gira de conciertos , agregó Yankee, quien debutó en 1995 con el álbum No Mercy y alcanzó el estrellato internacional unos años después con Barrio fino.

“De este género la gente me dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertirlo en el más grande del mundo.

Siempre trabajé para no fallarles para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias y por los suyos , expresó en su emotivo mensaje.

En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, yo bajo pa los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso pa mí vale mucho .

Yankee concluyó expresando agradecimiento a su público, sus colegas, productores, medios de difusión y prensa, “y especialmente a ti, que has estado conmigo desde el underground, la raíz, desde el principio del reguetón”.

Logró catapultar el reggaetón en Iberoamérica y diversos países de habla no hispana mientras su globalizado dueto en Despacito con Luis Fonsi fue número uno en las listas de Billboard durante 16 semanas.

Considerado uno de los pioneros del género urbano, Barrio Fino lo proyectó a nivel internacional y le hizo ganar el Billboard de la Música Latina (2005) y un Grammy Latino en 2006.

Con información de PL