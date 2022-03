Afp

Periódico La Jornada

Martes 22 de marzo de 2022, p. 8

París. La actriz rusa Chulpán Jamátova, conocida por sus interpretaciones en películas como Adiós a Lenin (2003) o El cuervo blanco (2018) anunció que abandonó su país y se encuentra en Letonia, a causa de la invasión de Ucrania.

En una entrevista concedida a la periodista rusa Katerina Gordeeva y difundida el domingo en Youtube, la actriz de 46 años anuncia que desde hace varias semanas está en la capital letona.

Nos encontramos actualmente en Letonia, en Riga porque no puedo decir que el dolor de otras personas, la tragedia que viven, la catástrofe humanitaria, tenga nada que ver con una liberación , explica la actriz.

Me dijeron que novolviera