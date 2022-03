▲ El cineasta, para quien la nominación representa un gran honor. Foto cortesía de Disney

Antes de Raya..., el cineasta se había dedicado principalmente a realizar videos. Músicos como Billie Eilish, Katy Perry, Flying Lotus, Clipping y Jesse y Joy han trabajado al lado del cineasta. En 2018 estrenó su primer largometraje, Blindspotting, en el Festival de Cine de Sundance, por eso hacer un filme para Disney fue tanto una alegría como un reto para el mexicano.

“Nunca me había imaginado trabajar en el estudio de animación de Disney. Ésa fue una gran sorpresa, y creo que mes y medio después de haber entrado al estudio me invitaron a unirme al equipo de Raya...; todo sucedió tan rápido, tan inesperadamente; fue un proceso lindo pero también difícil”, sostuvo el director.

Sin embargo, aquel fue un salto interesante y un poco complicado, pero las personas de Disney creo que me recibieron muy amablemente y me ayudaron a entender este mundo tan extraño , detalló López Estrada.

Su paso por la animación también le ha servido para aprender mucho del cine hecho con acción real. Al ser un proceso en el que cada cuadro tiene que ser revisado, he aprendido tanto de actuación porque cada gesto, cada movimiento, lo tienes que discutir, que planear, entenderlo muy bien. Entonces me ha dado un entendimiento del cine muy completo, y al trabajar en esta película creo que he aprendido más de lo que me imaginaba , aseguró.

Por eso el joven cineasta tiene entre sus planes seguir desarrollándose en ambas técnicas y estilos de hacer cine. “Idealmente me encantaría poder existir en los dos mundos, porque creo que he aprendido tanto de uno como del otro, y considero que también impacta mi trabajo. En animación va a impactar mi trabajo en live action y viceversa”, señaló.

La postulación al Óscar de Raya y el último dragón representa ya un gran honor para Carlos López Estrada, quien aprecia y reconoce las propuestas con las que su película compite. Poder compartir esto con nuestro equipo que trabajó tan intensamente durante casi cinco años, con mi familia, me llena de orgullo. Estar ahí (en la ceremonia de entrega de los premios) la próxima semana me hace sentir muy contento , concluyó.

Raya y el último dragón se puede ver en la plataforma Disney+.