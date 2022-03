Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

Martes 22 de marzo de 2022, p. 4

Madrid. La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli vive desde hace algo más de un mes en Madrid. Dejó su pasado atrás, sus colibríes, sus libros, sus dos perros, su casa y su patria, por la que hace varias décadas luchó con las armas para liberarla de la opresión y la dictadura.

Ahora la persigue y la intenta encarcelar el régimen construido con base en la represión por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, como a su amigo y también escritor, Sergio Ramírez.

Belli, nacida en Managua en 1948, es una de las grandes voces de la literatura nicaragüense contemporánea. Su vida literaria la inició de muy joven, cuando escribía poemas al tiempo que trabajaba en una empresa de publicidad que le sirvió de parapeto para ocultar su actividad secreta, la de pertenencia a una célula de resistencia contra la dictadura. Sus primeras publicaciones fueron seis poemas que revolucionaron la moral de la burguesía de su país, por hablar de la mujer desde una visión libre. Después, en 1988, publicó su primera novela, La mujer habitada, que fue muy exitosa y le permitió empezar a soñar con vivir de la literatura.

En entrevista con La Jornada, Belli explica sus sensaciones tras volver al exilio, en el que se siente descolocada y triste , pero que ve como oportunidad para ser la voz de los que no se pueden expresar .

En sus orígenes de escritora hubo una preferencia por la poesía.

–¿La poesía es su lenguaje o el género en el que se siente cómoda?

–No necesariamente. No me siento ni más poeta ni más novelista; me siento como una persona que toca dos instrumentos. Cuando empecé a hacer poesía tenía 20 años, trabajaba y, por tanto, escribía poesía cuando me venía la inspiración, algo vivo como una sensación física; es como si sintiera que voy a estornudar flores y que, si abro la boca, voy a provocar un huracán por todo el viento que tengo contenido en los pulmones. Pero fue hasta que publiqué La mujer habitada, que tuvo mucho éxito, que me hice a la idea de que podía vivir de la escritura.

–Después del estornudo de flores, ¿hay un trabajo posterior?

–Por supuesto. Es como si la inspiración me trajera un río de palabras, pero ese río trae piedras, trozos de árboles y cosas que no debería, pero me deja la materia prima del poema para hacer que no le sobre ni le falte nada, que para mí es el secreto de la buena poesía.

–Ese río de palabras muchas veces trae un pensamiento revolucionario, transgresor con su condición de mujer, como ha sido su caso...

–Sí, porque la poesía surge de la vida y yo era producto de una generación que vivió en los años 70, la revolución femenina, la guerra de Vietnam, el movimiento jipi. Había un fermento social tremendo, en el que los jóvenes sentíamos que teníamos un papel protagónico para cambiar el mundo. Además leí muchos libros feministas; esas lecturas me abrieron la mirada para ver sobre qué estaba construida la sumisión femenina. Eso me llevó a involucrarme en la lucha política, a darme cuenta de que mi vida no se iba a reducir a la vida doméstica, que no me gustaba.

Me casé a los 18 años, y muchos días me sentía como un electrodoméstico más. Pero esos libros y el momento que estaba viviendo me llevaron a pensar que podía hacer una diferencia en el mundo, no sólo con mi escritura, sino también con mi participación política, que en esa época era más importante.

–¿No disocia lo que era su participación política con sus aportaciones a la liberación de la mujer?

–Así es, porque la liberación de la mujer no podía darse si no se daba la liberación de la sociedad. Tuve la suerte de tener una madre que era muy avanzada y me hizo celebrar el ser mujer, porque siempre me habló de nuestro cuerpo con respeto y admiración, nunca con culpa. Que sólo nosotras tenemos la capacidad de dar vida, nuestra comunicación con la naturaleza, con la Luna...