“Algunos legisladores están sugiriendo la eliminación de la venta de alcohol. En mi caso, las propuestas fueron boletos ya identificados con el nombre de las personas, la colocación de más cáma-ras de vigilancia dentro y fuera de los estadios, las cuales distingan rostros para evitar que personas no deseables entren a los partidos. La prohibición, como sanción, a individuos que hayan cometido algún delito y el confinamien-to de las barras, con horarios especiales para sus ingresos y salidas”, explicó el priísta.

La reunión, que duró aproximadamente tres horas y tuvo la participación de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, así como de diputados de diferentes bancadas, impulsó además la coordinación con la Plataforma México, la red nacional de bases de datos de criminalística, para tener un mayor control de los aficionados dentro de los estadios.

Como lo hemos dicho: es el principio del fin de las barras. Hoy le explicamos a los diputados cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación, los apoyos económicos a éstos por parte de los clubes, el espacio para los visitantes y la prohibición del ingreso a menores. Tenemos plazos de aquí a que termine este mes, para terminar con la credencialización , comentó el titular de la Liga Mx.