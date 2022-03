El exiliado vive en el no lugar, en el desamparo; está fuera y vive en vilo, caracteriza más que nada no tener lugar en el mundo, ni geográfico, ni social, ni político, ni ontológico. No es nadie, ni un mendigo; no es nada, haberlo dejado de ser todo para seguir manteniéndose en el punto, sin apoyo ninguno, que dice la poeta del exilio María Zambrano.

El exiliado constituye una conciencia dolorosa de la negación, de la imposibilidad de vivir y de morir. De este encuentro en ese difícil filo entre la vida y la muerte, es el superviviente, alguien que estaba destinado a morir que fue rechazado por la muerte, lo dejaron con vida, pero solo y hundido en sí mismo, naciendo y muriendo al mismo tiempo.

En suma el duelo, las pérdidas, el lenguaje, la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte es describir a los millones de exiliados ucranios cuyo destino serán graves neurosis traumáticas que en lugar de emerger de la vida, parece sumergirse cada día que pasa, en las sombras, en la oscuridad, en el hambre, en un mundo terrorífico plagado de fantasmas, de muerte y desesperanza con un lenguaje verbal desgastado y por vida afectiva, el terror y el odio en paisaje de vacío, de no deseo, condenados a un permanente peregrinar.

(Ver Claros del bosque, de María Zambrano, editorial Cátedra.)