Periódico La Jornada

Viernes 18 de marzo de 2022, p. 3

¡Viva el pincel de Carmen Parra porque nos alimenta! , exclamó la actriz Ofelia Medina con motivo de la presentación de Unidiversidad, revista de pensamiento y cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyo número 39 está dedicado a la vida y obra de la pintora y escultora, así como a la escritora y colaboradora de este diario Vilma Fuentes, amiga de Parra como todas las participantes en el acto celebrado en el Centro de Cultura Casa Lamm, cuya sala se llenó con amigos de la artista e integrantes de la comunidad artística. Fuentes estuvo en la mesa redonda vía Zoom desde París, donde reside.

Cada edición de Unidiversidad es distinta. El número 39 retoma un elemento muy barroco de Parra, que es el pliegue; es decir, esta ida y vuelta , dijo Miguel Maldonado, codirector de la revista con Pedro Ángel Palou. La lectura se hace, primero de ida, luego se pone de cabeza y viene de vuelta. Esto se conoce como bustrofedón. En el contenido se repite el recurso, porque Fuentes escribe sobre Parra y después al revés , apuntó el poeta.

Ofelia Medina hizo dos lecturas barrocas : Soneto en eco, de Francisco de Quevedo, y Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa.

“He conocido a muchos pintores, de los más grandes, tanto en México como en Francia. Sin embargo, la pintora que más me ha sorprendido, y no deja de hacerlo, que está en una revelación constante, es Carmen Parra. Pretende pintar lo invisible y a veces lo logra; es milagrosa. Por eso he escrito tanto sobre ella. Es novedosa en el sentido de que provoca asombro. Te preguntas: ‘¿de dónde saca todo esto?’”