César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 11 de marzo de 2022, p. 14

Marco Antonio N, El Coma Toño, uno de los implicados en la masacre de integrantes de la familia LeBarón, registrada en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, fue vinculado a proceso por un juez federal, quien le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, informó Adrián LeBarón Soto, padre de Ronitha, asesinada junto con dos niños y dos bebés.