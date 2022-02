Ap

Quito. La Procuraduría de Justicia de Ecuador informó ayer que decomisó bienes del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) y de otras siete personas –entre ellas ex ministros, altos funcionarios estatales y empresarios sentenciados–, como parte del caso sobornos, una causa armada dentro de la persecución política conocida como lawfare.

En un comunicado, la institución señaló que el Tribunal de Ejecución inscribió a nombre del Estado varias posesiones de Correa, de los ex ministros Walter Solís y Vinicio Alvarado; del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera; la ex vicepresidenta de la Asamblea Viviana Bonilla, y de otros funcionarios y empresarios. No dio detalles de los bienes embargados.

Todos los referidos, sentenciados por el delito de cohecho, fueron declarados culpables, aunque sin pruebas de estar implicados en una red que exigía a personas de negocios cantidades millonarias a cambio de contratos por grandes obras públicas, con los cuales pagaban campañas y fiestas del entonces partido de gobierno, Alianza País.

Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas (ya encarcelado), considerados autores directos, fueron sentenciados en 2021 cada uno a pagar al Estado 778 mil 224 dólares, mientras sus presuntos cómplices, 368 mil 632 dólares.