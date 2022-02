Por la manera en que el tailandés piensa sus historias, Giménez Cacho cree que en sus primeras lecturas del guion no logró captar todas las posibles de la obra. Te das cuenta de que no estás en control de la historia, de todas las lecturas que tiene. Por tanto debes colocarte con mucha receptividad para simplemente estar presente , explicó.

Memoria “es un viaje hacia adentro, y eso no es racional. No pasa por: ‘ah, sí, ya entendí’. No, es algo sensorial y entra por el corazón, por el cuerpo, por los sentidos”, describió el mexicano.

Eso en parte se debe a que Memoria tiene sus formas propias, tanto en la manera de contarse como en la narrativa que sigue, y quizá no todo mundo esté dispuesto a eso, no todos queremos ver lo que tenemos dentro, preferimos, en el cine, el sonido de metralletas, de coches que chocan. Creo que por eso vale mucho la pena; es esa oportunidad de parar , estima el actor.

Giménez Cacho sostuvo que con Memoria el tailandés no sólo se ha mantenido fiel a su manera de hacer cine, creo que aquí encontró un puente de comunicación un poquito más amplio. Es una película un poquito más accesible que las otras . Sin embargo, eso no impide la posibilidad de lecturas diversas, al menos no de acuerdo con la experiencia del intérprete. Cuando la gente la empieza a ver comenta unas cosas, que dices: ¿cómo?, por qué cada quien lo ve desde su lugar, pero en ésta en particular todavía más, pues no está atrapada en una narración de eventos y anécdotas y de que corre, y viene, y sube, y la persiguen , relató.

Ese estilo influyó incluso en cómo percibía Giménez Cacho su participación. “La cámara se te olvida completamente porque no la están moviendo nunca y no te dicen: ‘Corte, ahora lo vamos a volver a hacer de este lado; corte, ahora tu close up’. La verdad, es muy lindo trabajar así”.

A Tilda Swinton, la actriz británica con quien Giménez Cacho compartió cuadro, la describe como una aparición, de repente aparece y uno se queda con la boca y los ojos abiertos de ver a este ser que irradia tranquilidad, belleza, amor .

Daniel Giménez Cacho ha procurado hacer de sus más de 30 años de carrera algo diverso. Es una necesidad y una urgencia, porque tengo la impresión de que en este mundo se van estrechando las opciones. Tiende a acabarse la diversidad, el mecanismo capitalista hace que los productos se empiecen a parecer mucho unos a otros, porque si éste vendió, pues vamos a hacer otro, ya que el criterio es vender. Hace que todo se empiece a homogeneizar, a parecer y eso me empieza a aburrir mucho, porque la mente no crece , sostuvo.

Creo que cada paso me debe hacer crecer, conocer gente interesante y saber más sobre el espíritu/ el alma humana, crecer. Que cada papel sea ir a lugares adonde no haya ido para crecer, no instalarse en ya llegué, yo soy aquel , destacó.

El actor también disfruta del cine de otras latitudes, más allá de Hollywood. La diversidad me parece algo importantísimo que tenemos que defender, es una condición para la supervivencia de la especie , concluyó.

Memoria ya se puede ver en salas de cine.