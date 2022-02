De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 25 de febrero de 2022, p. a11

La española Sara Sorribes continuó su paso perfecto en busca del bicampeonato en el Abier-to de Zapopan, que se disputa en el Complejo Panamericano de Tenis, al derrotar en dos sets a la polaca Magdalena Frech.

La número 32 en el escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales (WTA, por sus siglas en inglés), se impuso a la 87 del orbe por parciales de 6-0 y 6-2 en una hora con 25 minutos de juego, bajo un calor sofocante.

Es verdad que siempre me ha gustado jugar en altura, y aquí, aunque el torneo no sea en arcilla, me he sentido muy cómoda. Buscar otro título es algo que yo no había vivido nunca, es una sensación distinta, nueva y muy bonita, pero rara porque nunca lo había experimentado , señaló la campeona defensora.

En la fase de cuartos de final, Sara Sorribes Tormo se encontrará con la checa Marie Bouzkova, a quien venció en semifinales del torneo en 2021.