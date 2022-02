Será la primera vez, desde el estadunidense Andy Roddick el 1º de febrero de 2004, que el liderato del tenis mundial es para un jugador que no pertenece al llamado Big 4: Novak Djokovic, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el británico Andy Murray.

No es fácil ser el número uno, mucha presión, muchos mensajes de todos lados en redes sociales, es mucho. Ahora trataré de seguir dando lo mejor , anotó el ruso, de notable sencillez, quien se medirá en semifinales con el ganador del partido entre Rafael Nadal y el estadunidense Tommy Paul.

Tenía que controlar mis emociones sabiendo que voy a ser el próxi-mo número uno. No fue un partido fácil, pero pude superarlo manteniendo la compostura , dijo un emocionado Medvedev, quien con la mano temblorosa dibujó un corazón en la pantalla de transmisión televisiva de la organización, en señal de paz an-te la situación bélica desatada desde su país contra Ucrania.

▲ Medvedev derrotó al japonés Yoshihito Nishioka por 6-2 y 6-3 en una hora y 10 minutos para avanzar a la siguiente fase del torneo mexicano. Foto Afp

Djokovic estuvo en la cima del tenis masculino desde el 3 de febrero de 2020, y su total de 361 semanas ahí constituye la mayor cantidad por parte de un hombre desde que el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales estableció el sistema de ranking computarizado en 1973.

Medvedev, quien derrotó a Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos 2021, será el jugador número 27 que alcanza la cima de la clasificación, y el tercero de su país, tras Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin.

Djokovic tenía tres meses inactivo y pudo jugar en Dubái, donde no se exige inoculación contra el covid-19. Había decidido participar en el Abierto de Australia, de donde fue deportado por su negativa a vacunarse. Ahora está pendiente si podrá o no viajar a Estados Unidos, que restringe la entrada a los que no tienen la pauta de vacunas. Si se abriera la opción, competirá en los Masters 1000 ATP de Indian Wells y Miami, en marzo.