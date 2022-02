Con el tema, resaltó Robles, queremos decir que no estamos contentas, que no queremos que esa situación siga; también es un homenaje a las mujeres asesinadas y una manera de decir a sus familias que no las hemos olvidado y a nuestras autoridades que no estamos conformes .

La idea es, juntas, hacer una fiesta para cantar y bailar, pero también recordar que ya no estamos todas, que no estamos conformes con los femenicidios y desapariciones, pues, según quienes saben del tema, el panorama es desfavorable, no habrá cambio. Nosotras con la música y el canto levantamos la voz , sostuvo.

Aunque, no quisiéramos volver a cantarlo ni tocarlo, porque hacerlo significa que no ha habido cambio y que el panorama no es esperanzador , expresó.

La Morena enfatizó: Queremos decir a las mujeres que sigan luchando, no sólo de forma mental, sino que realmente trabajen para que se cumpla; cómo se logra eso, preparándose al máximo en cualquier ámbito de la vida. La idea es no depender económica, espiritual ni emocionalmente de alguien .

Alejandra Robles relató que también ha tenido que sortear diversos obstáculos para llegar al Teatro de la Ciudad, “y las Mujeres del Viento Florido también, pues les han robado instrumentos, no ha sido fácil para ellas, ya que en sus comunidades se acostumbra a que las mujeres se queden a cuidar al esposo, a los hijos y dar de comer a la familia.

Es muy importante este concierto, porque la banda femenil está haciendo historia, cambiando las circunstancias y poniendo el ejemplo de que sí se puede, a través de la música.

Recordó: El año pasado comencé con mi programa de televisión, en los canales Once y 22, para seguir promoviendo a Oaxaca a través de los invitados; cuando voy a entrevistarlos me he dado cuenta que existe mucho machismo. Por ejemplo, Abigail Mendoza, cocinera tradicional, me contó que en su comunidad las mujeres que no tienen hijos ni están casadas no pueden ir a comprar al mercado... ella no se casó ni tuvo hijos, pero se armó de valor e hizo la diferencia y es de las mejores a escala internacional .

El recital, que también es un homenaje a las mujeres asesinadas o desaparecidas, incluirá las canciones populares Flor de piña, Mujeres del viento florido, El feo, Alingo lingo, La bruja, Naila, La Llorona y Dios nunca muere, entre otras piezas que traerán la Guelaguetza y la esencia de las tradiciones culturales oaxaqueñas hasta el corazón de la Ciudad de México.

Robles, orgullosa de sus raíces afromexicanas, se ha adentrado en los sonidos de su tierra. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de su estado natal, en el Conservatorio de Música de París, Francia, y se graduó como cantante de ópera en la Escuela de Música de la Universidad Veracruzana. Tiene dos discos: La Malagueña (2005) y La Morena (2008); además, ha participado en diversas compilaciones y realizado múltiples colaboraciones artísticas.

Mujeres del Viento Florido se formó en 2006 por la inquietud de estudiantes del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, de Santa María Tlahuitoltepec, de crear un conjunto municipal que trascendiera en un ámbito exclusivo de los hombres.

Por las que nunca tendrán voz se efectuará el 5 de marzo a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, localizado en Donceles 36, Centro Histórico.