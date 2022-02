De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 12 de febrero de 2022, p. a11

En medio de rumores sobre una presunta renuncia del técnico Juan Reynoso, Jaime Ordiales, recién nombrado presidente ejecutivo de Cruz Azul, aseguró que el entrenador no le ha expresado ninguna inconformidad e incluso señaló que es el indicado para mantenerse al frente del plantel.

A mí no me presentó nada. Lo vi entrenar como un profesional. Tuvo una charla con Víctor Velázquez (presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul), sin embargo estuvo preparando todo para el juego del sábado y no tengo conocimiento alguno , afirmó a la cadena Espn.

Reynoso es el indicado (para Cruz Azul). Estuve en las negociaciones para traerlo, fuimos campeones. Es un técnico ganador.

Ordiales tuvo que aclarar la situación de Reynoso con el equipo, luego de que medios reportaron en la mañana del viernes que el entrenador había presentado su renuncia. Incluso el plantel inició más tarde de lo acostumbrado la práctica.

Ante estas versiones, La Máquina publicó en redes sociales, poco después del mediodía, una fotografía del timonel con la frase estamos listos para el partido de mañana , en referencia al duelo contra Necaxa.

La inconformidad de Reynoso sería a causa de diferencias con Ordiales, quien apenas regresó al plantel celeste como director ejecutivo tras la repentina salida de Álvaro Dávila.