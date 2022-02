La autora, en videollamada desde la capital chilena, aclara que determinó titular esta novela con el nombre del río Mapocho –que fluye por la región metropolitana de Santiago– como la alegoría de un país, pero, sobre todo, de una generación que no fue protagonista de los hechos dictatoriales, sino que los heredó y lo hizo desde el silencio; desde el no entender, la poca transparencia y las cartas incompletas.

Era ése un espacio donde las cosas no avanzaban o lo hacían hacia el lugar que no era el prometido; un espacio que se volvía doloroso, porque mucho sobre la justicia, la verdad y la reparación no terminaron de ocurrir, y se percibían la tristeza, la desazón, la rabia , señala.

“Es un poco lo que siento que me pasó: salir del mundo sin comprender del todo lo que había pasado; entiendo, sí, la dimensión de horror, pero no haciéndolo con todas las piezas. La del libro es la historia de dos hermanos –una mujer y un hombre– que regresan a Chile del exilio en un intento de saber quiénes son, reconstituir su propia historia y la del país de donde provienen, que no sólo es la historia de la dictadura, sino una más amplia, la de un país que al parecer tiene una vocación por el horror, por lanzar sus muertos al río; hay una herida que siempre ha estado abierta ahí.”

Mediante esta novela, Nona Fernández buscó poner en entredicho la historia oficial, así como las ideas de mentira y verdad, de vida y muerte, de ayer y hoy. La asume como un cuestionamiento a la forma en que le habían enseñado la historia y le habían decretado en ese entonces que serían su presente y su futuro.

Considera que el desconocimiento sobre quién pone los límites de la vida y la muerte no es privativo de Chile: También le ocurre a México, donde los muertos viven en pena, donde hay tanto desaparecido, donde no tenemos idea si murieron y cómo ocurrió. Quise rescatar esa idea popular de que las ánimas siguen aquí, que no van a descansar nunca en paz hasta que no les demos entierro y no sepamos bien qué pasó con ellas .

Para concluir, la escritora reitera que la sociedad chilena está en un momento mucho más esperanzador , con la elaboración de una nueva Constitución a cargo de una Asamblea Constituyente paritaria, con presencia de los pueblos originarios, así como la llegada a la presidencia de un gobierno de izquierda.