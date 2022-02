En la conferencia matutina del mandatario, el subsecretario de Salud reiteró que el medicamento dejó de entregarse en la capital del país, donde no habría ocurrido experimento alguno con ese fármaco, el cual tiene virtudes para enfrentar diversos padecimientos y es considerablemente poco tóxico.

Por su parte, Hugo López-Gatell adujo que, fundados en la guía de tratamiento de covid, integrada por 180 documentos técnicos, desde septiembre de 2021 en la Secretaría de Salud recomendamos no usar ivermectina, porque había un cúmulo de evidencia que indicaba que no debía ser utilizado .

“Estamos entre los 10 países con más vacunas aplicadas, adquiridas. Fuimos de los primeros países en informar casi a diario, este señor –en referencia a López Gatell–, sobre la pandemia. Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque, ¿qué va a hacer el Ministerio Público o el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el Presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo. Pero todo tiene que ver con la politiquería.”

López-Gatell habló de la ivermectina y sus efectos. En la versión de la guía de tratamiento de covid, de agosto de 2021, “fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina porque en ese momento ya había un cúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial, que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente.