Falleció Angelina Barba –madre de la poeta Mónica Nepo-te–, quien ya muy mayor se dio a la tarea de escribir al menos cinco libros, los más populares uno de cocina y otro, llamado Laura Cristina, mi inesperada maestra, sobre la relación con una de sus hijas, nacida, cual suele decirse, con capacidades especiales; texto cuyo abordaje hasta ahora he pospuesto, enterado de que no hubo quien lo leyera que no en algún momento de la lectura terminara llorando.

Se fue también, apenas, Carlos Martínez Rentería, pieza fundamental de la contracultura en México (no sólo) y colaborador de La Jornada. Se fue Gil Garea, muy querido artista plástico en el Occidente (no nada más) de la República.

Estamos pues de duelo y, como seguramente usted, lector, lectora, no de ora pronto.

La décima siguiente la escribí en memoria de Maru Enríquez. Vaya (¿qué hacerle?) aquí en memoria de todos los que arriba nombrados se nos adelantaron :

Qué soledad desolada / ésta en que estoy ahora mismo, / negra es estrella y abismo, / hondura desconsolada. / Somos todo y somos nada / de repente alguna vez // Y la palabra después / sin significado queda. / Somos un hilo de seda / que de repente ya no es.