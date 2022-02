Abogo por una plaza cannábica pública con el nombre de Carlos Martínez Rentería. In memoriam del poeta, periodista y promotor cultural.

La huelga de Cananea ya es doblemente histórica, recordarlo no es nostalgia, es solidaridad de clase.

Transcurría 2008, Felipe Calderón gobernaba el país y se jactaba: durante mi gobierno no hay huelgas . Por ese entonces, los trabajadores de la mina de Cananea estaban en huelga.

Estas son las razones: por enseñarnos a pensar con nuestra propia cabeza latinoamericana; por guiarnos en la lucha por la segunda emancipación (ahora de Estados Unidos); por sacar la filosofía del academicismo universitario cuadrado para así poder valernos de ella y poco a poco transformar la realidad; por recordarnos que Latinoamérica no es patio trasero de ninguna potencia; por ser pieza clave de la teoría que nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador enarbola: que el Estado defienda al pueblo y esté a su servicio.

A pesar de ello, ni Tlachinollan ni las otras ONG que acompañan a los padres de los 43 normalistas han pedido a Washington que dé a conocer lo que sabe sobre el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. ¿Por qué tan seria omisión?

Primitivo Rodríguez Oceguera

Exige más apoyo al sistema Cecati

En la sección de Negocios y empresas, Miguel Pineda escribió ayer un artículo titulado Un país de licenciados , en el que plantea la importancia de los centros educativos de preparación técnica como el Conalep y el asedio por un funcionario de la SEP que amenaza la continuidad del proyecto.

Me permito recordar otro importantísimo centro educativo de carácter técnico que está en desgracia, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati).

Me consta, porque lo he comprobado personalmente, que pareciera que este sistema de escuelas técnicas, que sirven a grupos de personas que no encuentran sitio en el sistema educativo formal por razones diversas, son una alternativa que se encuentra en el abandono.

Ojalá se diera mayor atención a este sistema educativo que está prestando un servicio que justamente el Presidente ha mencionado como la solución para arrancar de los brazos del crimen organizado a los jóvenes, quienes al no tener una opción viable, caen en la delincuencia.

Aclaro que no soy profesor ni trabajador ligado al Cecati, pero repito: me constan las carencias materiales con las que opera y mi único interés es poner sobre la mesa lo que veo.

José David Dueñas Gómez

Una rima sobre libertad de expresión

Coincido totalmente con Arturo García Alcocer en su carta del lunes pasado sobre la diferencia entre libertad de expresión e insultar. Agrego un verso para subrayar esta diferencia:

La libertad de expresar

ponerla a salvo, vital

mas diferencia, abismal

con libertad de insultar.

Benjamín Cortés V.

Invitación

Lectura de cuentos de Albert Camus

Se buscan lectores. Estamos leyendo El exilio y el reino, cuentos de Albert Camus. Nos encontraremos por Zoom para comentar lo leído este jueves a las 19:30 horas.

Invita Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Andrea Fernández