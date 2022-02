▲ El premier británico, Boris Johnson, no quiso retractarse de su falsa afirmación de que el líder laborista Keir Starmer, cuando fue jefe de servicio de la fiscalía, se negó a enjuiciar por abuso sexual a Jimmy Savile, presentador de programas infantiles que fue denunciado tras su muerte, en 2011, de haber violentado a cientos de niños. En 2013una investigación concluyó que Starmer no estuvo involucrado en la decisión de no procesar al implicado. La oposición acusó al gobernante de calumniar y emplear tácticas políticas peligrosas , al estilo de Donald Trump. Foto Afp