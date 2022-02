Afp

Miércoles 9 de febrero de 2022

Nueva York., Neil Young instó a los empleados de Spotify, a la que acusa de difundir desinformación, a abandonar la compañía antes de que les coma el alma .

Young lidera un boicot al gigante del streaming desde hace semanas, después de que le exigió que eligiera entre él y el controvertido podcaster Joe Rogan.

Rogan ha sido criticado por distintas posturas, entre ellas por desalentar la vacunación contra el covid-19 entre los jóvenes.

En su mensaje publicado el miércoles por la noche, Young, de 76 años, alertó a los empleados de Spotify que el director ejecutivo de la compañía sueca, Daniel Ek es su gran problema, no Joe Rogan. Ek mueve los hilos .

Salgan de ese lugar antes de que les coma el alma. Los únicos objetivos declarados de Ek son los números, no el arte, no la creatividad , escribió el artista de Heart of Gold en su sitio web.