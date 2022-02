Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de febrero de 2022, p. a12

Pekín. Era la entrevista que muchos periodistas deportivos deseaban: una charla con la tenista china Peng Shuai dispuesta a hablar por primera vez con la prensa occidental acerca de su denuncia de que un ex dirigente del Partido Comunista chino la obligó a tener relaciones sexuales, la que provocó temores por su seguridad en todo el mundo.

Marc Ventouillac, uno de dos periodistas del diario deportivo francés L’Equipe que hablaron con Peng en una entrevista restringida realizada con anuencia de funcionarios olímpicos chinos, compartió que no tiene certeza de que ella es libre de decir y hacer lo que quiera.