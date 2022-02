En estos documentos, subrayó, se presentan argumentos que refieren que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) –de carácter federal y aprobada en 2005– no tiene efectos extraterritoriales y viola dos leyes estatales.

Refirió que el juez F. Dennis Saylor, quien revisa el litigio, tiene en sus manos cerrarle la llave a la delincuencia organizada para obtener estos productos. Decidirá con base en el derecho, no puede hacerlo por apreciaciones políticas. Ofrecimos muchos elementos, si decide detener el litigio y darle la razón a las demandadas, tendrá que hacer una formulación que supere nuestros argumentos. Lo veo difícil, aún no hay que cantar victoria .

“La PLCAA es el mayor obstáculo que tenemos, pero los amicus curiae resultan fundamentales. En uno, expertos en el tema le dicen al juez que esa ley no tiene efectos extraterritoriales y no protege a las empresas de lo que sucede en México. Con base en ese argumento no se puede desechar el litigio.

Otra premisa es la expuesta por los fiscales estadunidenses en el sentido de que la misma PLCAA contiene ciertas excepciones para demandar a las empresas de armas, como cuando violan normativas estatales. En su escrito, los 14 fiscales apuntan que hay presunción de que se violan dos leyes locales .

Una es la ley de Massachusetts –y otros estados– que protege a los consumidores y otra la de Connecticut que prohíbe la publicidad engañosa. Estas empresas publicitan y promueven armas de tipo militar, cuando en realidad tendrían que vender armas para actividades recreativas o de colección , apuntó Celorio.

“Los fiscales le dicen al juez: ‘Permitir que se deseche la demanda con base en PLCAA, aun cuando hay dos excepciones por violaciones a leyes estatales, nos pondría en una situación de cuestionamientos constitucionales’. Ésa es una conversación que sólo pueden tener los estadunidenses, pero nos da (a la posición de México) un kilometraje enorme”.

El gobierno mexicano demandó a las empresas en agosto de 2021. Los armeros contestaron el 22 de noviembre solicitando que se deseche el litigio. México replicó esos argumentos el 31 de enero y los demandados tendrán hasta el 28 de febrero para presentar su contrarréplica. Posteriormente, el juez Saylor deberá analizar las posiciones y dictar si acepta o no que el litigio pase a una etapa de presentación de evidencia.