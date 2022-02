Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 7 de febrero de 2022, p. 7

La filosofía de la liberación, latinoamericana, nuestra , nació hace 50 años, cuando el veinteañero Enrique Dussel abordó un barco que lo llevó desde su natal Argentina a Europa. Eran finales de los años 60.

Fue una travesía de 24 días a través del Atlántico que le cambió la vida, reconoce. El primer día, recuerda, se despidió de Buenos Aires. El joven filósofo venía de Mendoza, “un pueblito de 5 mil habitantes, nací con los indios; mi padre era médico. Me quedé viendo el resplandor de la capital en el cielo y a la mañana siguiente llegamos a Montevideo y me quedé sin decir nada, porque nunca lo estudié; es decir, era un licenciado que iba a Europa a hacer un doctorado y no sabía qué era Montevideo.

“Al otro día llegamos a Santos (Brasil), negros, el cafezinho; un mundo tropical. Nada conocía de ese país. Creía que estaba bien formado porque sabía griego, latín, francés, inglés, pero no sabía qué era Brasil. Algo estaba mal.

“Llegué a Río de Janeiro; desde el mar vi el Pan de Azúcar, una belleza, y tampoco sabía nada. Luego Arrecife, completamente africano. Ahí comencé a darme cuenta de que estaba mal formado porque no conocía nada de América Latina, había vivido al lado de ese mundo 23 años y no sabía nada.

“Llegamos a Senegal, todo negro, un olor distinto. Toqué África y dos días después Casablanca, el mundo árabe, Asia. Cuando llegué a Portugal y después a Barcelona me dije: ‘No soy español, ¿qué soy? y, además, no conozco nada de aquellos otros’. Llegué a España, hice el doctorado rápido; trabajé muchísimo.

“En ese primer viaje comencé a descubrir mi tema cuando me dije: ‘Me tengo que destetar de la cultura europea’. Con mis ahorros me fui a Israel, y no sabía ni hebreo, pero estaba limpiándome de todas las culturas. Luego de un par de años volví a Francia y comencé una conversión total, pensando en que tenía que descubrir América Latina.