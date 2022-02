De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 5 de febrero de 2022, p. 7

Keith Schilling, ex ejecutivo de la firma Baker Hughes y dueño de la casa de Houston en la que vivió José Ramón López Beltrán, afirmó que no sabía que su arrendatario era hijo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y que durante su gestión en la compañía no tuvo ningún tipo de negocios relacionados con México.

Schilling, quien trabajó para la compañía estadunidense de servicios petroleros Baker Hughes entre 2016 y 2019, habló públicamente por primera vez sobre la renta de su casa que habitó el hijo mayor del mandatario mexicano.

El ex ejecutivo aseguró que no tenía conocimiento previo de quién era el arrendatario de su propiedad.

No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera , dijo Schilling en declaraciones a Bloomberg.

En cualquiera de mis funciones en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con México , agregó.

Reitera la empresa que la casa no es de su propiedad

Explicó que la casa ubicada en las afueras de Houston, en Texas, estaba vacía y disponible para alquilar después que se mudó, por razones de trabajo, a Canadá.