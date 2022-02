Es un rival muy duro, no veo ninguna ventaja por sus ausencias, nosotros también estamos reorganizándonos, no ha sido fácil el traslado de los jugadores. Ellos tienen muy buen equipo, con muchos elementos, como están acostumbrados a participar en dos o tres competencias al año tienen un plantel muy grande, al final somos 11 contra 11, va a ser un partido muy igualado , mencionó el Vasco.

Lo pasado no tiene nada que ver porque son años distintos, competencias y planteles diferentes, no podemos refugiarnos en lo que se hizo o no, el Al-Ahly es un plantel muy poderoso en África, lo vi jugar y me parece que va a poner las cosas difíciles , agregó.

Aguirre explicó que en el caso de su plantilla, aún faltan dos jugadores por llegar, también tenemos la ausencia de Duván (Vergara), quien se rompió la rodilla hace una semana, pero su operación fue exitosa, y el covid está amenazándonos por todos lados .

Finalmente, el entrenador consideró que para poder trascender en la presente edición del Mundial de Clubes, su equipo “tiene que jugar bien al futbol, intentar pasar esta fase y seguir entrenando con humildad.

En caso de que el Monterrey derrote este sábado al Al-Ahly, enfrentará el próximo martes en las semifinales al Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores.

Rayados también participó en las ediciones del Mundial de Clubes de 2011, 2012, 2013 y 2019.