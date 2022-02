▲ Aunque no cumplió sus expectativas, no todos salieron desilusionados. Foto La Jornada

Anunciaron la feria y llegas con la expectativa de encontrar trabajo, pero no es para quienes nos hemos preparado profesionalmente y me voy muy desilusionada, pero seguiré buscando , comentó la mujer de 30 años.

Sin embargo, la oferta de 50 empresas convocantes no era para profesionales, sino de oficios , lamentó Marlén Lara, abogada que desde hace un año dejó su trabajo debido a que enfermó y hasta el momento no ha podido emplearse.

No ha sido fácil para este sector con preparación académica que busca oportunidades laborales sin encontrarlas, comentó Nayelli, quien en un principio solicitaba un salario de 16 mil pesos en algún área administrativa.

Con ocho años de experiencia, la joven de 29 años ahora en las solicitudes que llena, en el sueldo que desea ganar escribe 13 mil, no es que mi trabajo no valga, pero así quizá será más fácil conseguir que me contraten para tener ingresos .

Don Gustavo lamentó que a sus 63 años esté en el limbo, porque por mi edad no tengo ningún apoyo del gobierno y las empresas no me contratan por falta de experiencia ; no obstante, ayer se registró para vacantes de seguridad y cobranzas.

Las personas que buscaban ser vigilantes y afanadores salieron satisfechas tras completar su registro con el que podrían tener una fuente de ingresos.