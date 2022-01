Con verdadero desasosiego, releo la propuesta y, honestamente, no la comprendo. Por venir de quien viene, asumo la incomprensión como mi culpa y tan sólo alego: para mí, las consultas que se formulan sobre cualquier asunto para que los involucrados definan su preferencia han de ser distintas, diferentes, excluyentes y, en muchos casos, como el que nos ocupa, contradictorias. Cualquiera de las opciones que un ciudadano privilegie, significa, al mismo tiempo, un rechazo implícito a las no elegidas. ¿Recuerdan la especie de adagio aquel, que ofrece la opción culinaria entre dos sopas, pero, una ya se acabó? ¿Esa es la propuesta? En la mal llamada Ley de Revocación, todo ciudadano puede seleccionar revocación o ratificación, aunque en el menú y toda la publicidad (en este caso, propaganda) anterior, desde la nominación del ordenamiento jurídico (Ley de Revocación...) hasta la indefinible, casi etérea, paupérrima, ridícula, cursi y única causal que sustenta el brutal degüello de un titular del Poder Ejecutivo sea descrita como la pérdida de la confianza.

Pero, ¿qué es la confianza? ¿Es acaso algo tan explicable, definible, cuantificable, mesurable, que sobre ese concepto podamos fundamentar una acción política de trascendencia nacional y, aquí sí que, histórica? O, ¿qué antecedentes hay al respecto? Ya no podré documentar el asunto con exactitud porque a Ebrard se le ocurrió enviar a mi gurú histórico de embajador a Panamá. Pero a mí me resulta, ya lo expresé anteriormente, tan irresponsable como desaseado, el banal argumento de la pérdida de confianza . Al respecto, no dejaremos de reconocer que, al aceptar la izquierda este argumento tan baladí, se libraba de acusaciones y alegatos que significaran una carga política más difícil de contrarrestar. La derecha, por su parte, tuvo que aceptar, con asombro, azoro y desencanto, que en tres años no había logrado reunir los hechos fehacientes del gobierno obradorista , que merecieran la pena capital. La sombra de la docena trágica (obviamente, Fox/Calderón), los arredraba. Se pactó entonces la sinrazón: la pérdida de la confianza . El próximo lunes algunos ejemplos históricos al respecto, aunque para entonces, al igual que al ministro, se nos haya ido el tren.

