De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 31 de enero de 2022, p. a10

Me encontré con una experiencia única que no me perdería por nada , contó Sean Penn, al evaluar su más reciente película como director, El día de la bandera (Flag Day). Ha dirigido a actores como Viggo Mortensen, quien protagonizó su debut detrás de cámaras en 1991 The Indian Runner, y Jack Nicholson en The Crossing Guard y The Pledge. Esta vez recurrió a Dylan y Hopper, los hijos que tuvo con su ex esposa Robin Wright.

The Independent habló con Sean Penn y su hija Dylan, quien tiene la piel de su madre , comenta el actor, recuperándose del desastre sin paliativos que fue su última salida como director, el drama de trabajadores humanitarios de The Last Face, película que fue abucheada en Cannes cuando se estrenó, y ha recuperado el equilibrio con El día dela bandera.

Tal vez porque es una historia cercana a su corazón, real, basada en el libro Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life, de Jennifer Vogel. Flag Day es un drama de padre-hija contado en silencio desde la perspectiva de la escritora. Ella relata su infancia y sus años de joven adulta cuando comienza a darse cuenta de que su padre, John Vogel, interpretado por Penn, es un estafador. Es una gran historia de verdad y engaño , señaló.

Le regaló el libro a Dylan cuando tenía 15 años, y le preguntó si consideraría interpretar a la joven Jennifer en la pantalla. Nunca había actuado. No quería hacerlo. Nunca quise estar frente a la cámara , expresó. Sus abuelos paternos, Leo Penn, fue actor y director, y Eileen Ryan, también actuó (apareció con frecuencia en las películas de su hijo), mientras Robin Wright tiene una carrera que va desde The Princess Bride hasta House of Cards.

Para Dylan, quien creció lejos de Hollywood en una tranquila zona de San Francisco, hubo visitas a los sets de sus padres, incluido el de Into the Wild, de 2007. Esta adaptación de las memorias de Christopher McCandless sobre abandonar la sociedad y encontrar la naturaleza, que su padre dirigió, sigue siendo una experiencia vívida.

“No sólo porque estaba muy enamorada de Emile Hirsch (quien interpretó a McCandless) en ese momento, sino porque viajé a diferentes estados para ver a mi padre. Estuve en Alaska …” Se fue de casa a los 18 años y trabajó como camarera, barista y repartidora de pizzas.

Hubo un modelado de hechizos y un periodo de asistencia en sesiones de televisión y videos musicales. A lo largo de los años, pensó en trabajar detrás de la cámara, pero ella sentía que la actuación era bastante tonta: adultos jugando a disfrazarse. Poco a poco cambió su tono. En 2015, hizo su debut en la pantalla en una película de terror llamada Condemned. También hubo un pequeño papel en Elvis & Nixon, con Michael Shannon y Kevin Spacey.

Su padre, mientras tanto, no había renunciado a la idea de El día de la bandera. Inicialmente, iba a protagonizar, con Alejandro González Iñárritu, con quien hizo 21 Gramos, en 2003, dirigiendo. Pero cuando eso fracasó, lo asumió como director y volvió con Dylan.

Por mucho que no quisiera poner a su hija en el escenario, no podía sacudirse la idea de que ella interpretara a Jennifer. No profundicé mucho antes de que la cara de Dylan se volviera una parte tan indeleble de mi conexión con la narración .

Luego, a riesgo de parecer nepotista, también eligió a Hopper, de 28 años, como Nick, el hermano de Jennifer. Penn se vio obligado a interpretar a John Vogel, después de que otro actor se cayera a la hora 11. Sería muy reacio a actuar y dirigir de nuevo , insistió.

Estoy encantado