o bien retroceden las aguas de la pandemia, ya crecen el lenguaje y el clamor de una guerra que sería más global que ninguna e impactaría toda la Tierra. Como siempre, son los gobiernos de las potencias los que tocan sonoramente los tambores, alistan tropas, barcos, aviones y explosivos teledirigidos. Se llama potencias a las naciones con intereses coloniales en otros países y continentes, invocando sus derechos de poder como el único bien deseable.

La Historia se repite pero no. Una próxima guerra global-mundial no sería como las anteriores. La Guerra Europea pudo ser un atractivo turístico para ciudadanos que visitaban trincheras y campos donde hubo batallas como quien recorre ruinas y selvas o va a la playa. La retórica intoxicada del belicismo dio un salto cualitativo y cuantitativo en 1914, y un siglo después ya no sorprende, con todo lo que aprendimos del Holocausto, Hiroshima y las invasiones en Medio Oriente y Afganistán por las potencias antes y después del 11 de septiembre de 2001.

La red de bombas y dispositivos terminales se extiende por el hemisferio norte en cantidad absurda; una mínima parte de ese arsenal bastaría para aniquilar nuestra especie y muchas otras. Lo sabemos desde el forcejeo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la crisis de los misiles en Cuba. Las tensiones se han recalentado con la provocación recíproca entre Rusia y la OTAN por Ucrania, punto álgido de la frágil detente nuclear. De por sí tenemos las aspiraciones israelíes de obliterar a sus enemigos islámicos, las bravuconadas de Irán y Corea del Norte, las fricciones crónicas entre Pakistán e India, las amenazas de un terrorismo atómico.

Con la proliferación de armas químicas y biológicas, y su capacidad de enfermar y envenenar poblaciones enteras, los escenarios de guerra no convencional se multiplicaron. Es lugar común y falsa aspirina la noción de que llevamos medio siglo en guerra permanente; no deja de haber conflictos armados en cualquier lugar del mundo. Nunca hubo más desplazados. Las guerras que involucran directa o indirectamente a las potencias son peleadas por grupos y ejércitos a nombre de algún dios (sobre todo el judeocristiano y el islámico) o de las ideologías basadas en que millones de personas salen sobrando.

En un planeta inundado de armas (la mercancía más cotizada y la inversión más costosa de los gobiernos) hemos visto y seguiremos viendo despiadadas guerras civiles como en Ruanda, Congo, los Balcanes, Yemen, Etiopía, Irlanda del Norte, Irak, Libia, Siria y un etcétera de vértigo.