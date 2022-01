Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. 9

Londres. Walt Disney Co. informó que está implantando un enfoque diferente para su próxima adaptación con actores de la película animada Blancanieves y los siete enanitos, tras las críticas del actor Peter Dinklage.

En una entrevista en el podcast WTF del comediante Marc Maron, Dinklage, quien tiene una forma de enanismo conocida como acondroplasia, dijo que poner a una actriz latina en el papel principal era progresista , pero calificó la historia, basada en el cuento de hadas del siglo XIX, de retrógrada .

“Literalmente, no quiero ofender a nadie, pero quedé un poco desconcertado. (...) Estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina para el papel de Blancanieves, pero todavía estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos”, dijo el actor de Juego de Tronos y Cyrano.