De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. 7

Ron Perlman es desafiante. Siempre me estoy metiendo en problemas. Me encanta , admite el actor que interpretó a Hellboy en la saga dirigida por Guillermo del Toro. Con una personalidad así, no sorprende que su réplica a las críticas de No miren arriba, película de Netflix en la que recientemente interpretó al oficial Adam McKay, sea igual de dura.

“Jódanse, y que se joda su auto-otorgada importancia y esta perpetua necesidad de decir todo lo malo sobre algo, sólo para que puedas tener un poco de atención, por algo que no tienes idea de cómo crear. Es corrupto y enfermo, y está torcido, pero entiendo que es parte de cómo Internet ha matado al periodismo, que ahora está tratando de hacer todo lo que puede para cooptar y mantener su importancia”, señaló en entrevista con The Independent.

Casi en el mismo nivel que su desprecio hacia los críticos de cine, Perlman siente aversión por los republicanos, los antivacunas y la gente que ve Fox News. Realmente me vale madres. Me he rendido con esas personas. Están todos vacunados y le dicen a la gente que no lo haga. Saben que todo lo que dicen es una mentira, pero de todas formas lo repiten. Todos ellos son pedazos de mierda que pueden irse a la chingada , embistió el actor.

De voz grave, ya temblorosa, Pearlman continuó: Lo triste es que 74 millones de personas votaron por un hombre que ha estado dos veces bajo proceso, manoseó a 26 mujeres, aumentó su riqueza personal y la desinfló cuando lo necesitaba. Espero que haya un lugar especial en el infierno para la gente que se ha aprovechado de la vulnerabilidad de los demás .

Cruza camino con Del Toro

Aunque el actor, de 71 años, ha interpretado importantes papeles en Hollywood, su carrera ha logrado sobrevivir sin convertirse en una parte de la maquinaria. Al lado del realizador mexicano Guillermo del Toro, Perlman ha formado un equipo que comenzó en 1993 con Cronos, y lleva ya seis películas en su haber. Sus caminos se cruzaron cuando el director le envió una carta pidiéndole que participara en su ópera prima.