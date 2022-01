Transparencia Mexicana nació en pañales de seda. Prestaba sus servicios como testigo social al gobierno en los grandes contratos y cobraba un dineral. (No les hizo gracia que comentara que su negocio era la venta de cinturones de castidad a los funcionarios ). La 4T les cortó ese ingreso. Conviene analizar, así sea por encimita a algunos de los integrantes de su consejo rector. Debería comenzar por Reyes Heroles pero lo dejo para más adelante y mencionaré a Sergio López Ayllón quien acaba de perder su generoso empleo como director general del CIDE. En estos días promueve el hashtag: #asalto al CIDE y apoyó el cierre de la carretera a Toluca. Ahora sí, Reyes Heroles. Junto con su hermano Jesús, ex director de Pemex, son de los damnificados por la 4T. Según el reporte de intereses que aparece en la página de Transparencia, Federico trabaja para el sector energético privado, está relacionado con firmas como Morgan Stanley Energy Partners, NRG Capital, Energea S.C. y Grupo de Economistas Asociados. Revela que el esposo de su hija Natalia, su yerno pues, Javier Orozco, trabaja en Neo Mexicana de Gas. Dolidos, obvio, ambos hermanos con la reforma constitucional en materia eléctrica que impulsa Andrés Manuel. Dejo a ustedes la tarea de analizar el perfil del variopinto consejo rector, hallarán a personas honorables también, los encuentran en el portal Transparencia Mexicana https://www.tm.org.mx . No quisiera dejar de mencionar a una veterana de las guerras pripánicas contra la corrupción, Jacqueline Peschard, fue presidenta del antiguo IFAI. El año 2009 el Instituto avaló la propuesta de la señora Peschard para mantener en secreto la identidad de los bancos comerciales que compraron mil 60 millones de dólares que de manera directa puso a la venta el Banco de México (las ventas totales excedieron con mucho esa cifra). ¿Podrían darle estos personajes una buena nota al gobierno de López Obrador? Habrá que admitir, también, que deberá cuadruplicar sus esfuerzos para lograr la meta corrupción cero porque tiene en contra a los jueces.

Regalazo

El viernes próximo, día 28 de enero, Carlos Slim cumplirá 82 años. El Instituto Federal de Telecomunicaciones le hará anticipadamente, tal vez hoy, un regalo que ha esperado por años: la autorización para ofrecer televisión de paga en México, por conducto de su empresa ClaroTV, no obstante que no se lo permite la concesión original. La razón jurídica por la que no procede la autorización, en opinión de expertos y, por supuesto, de los competidores, es que el Grupo Slim con su extenso grupo de empresas es un agente predominante del mercado. Aunque el consejo del instituto está integrado por siete miembros, el propulsor del regalazo es el presidente Adolfo Cuevas Teja, que dejará su cargo este año pero quiere asegurar su futuro. Y luego no quieren que Transparencia Internacional ponga orejas de burro a nuestro país.

Twiteratti

El Presidente AMLO se mantiene como el segundo líder mundial más popular, con una aprobación de 66%, de acuerdo con Morning Consult. Está noticia no le va a gustar nada a la oposición.

Escribe @Mike_Oviedo

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com