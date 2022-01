De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de enero de 2022, p. 9

El cantautor chiapaneco Carlos Macías ofrecerá un concierto este 29 de enero en el Pabellón de Dubai y dos más en Barcelona y Madrid, donde se le entregará la medalla Agustín Lara como mejor compositor de 2021.

Para Carlos Macías, la disciplina, el trabajo y sobre todo el amor por lo que se hace, sin lugar a dudas, llevan al éxito, y el éxito es ser feliz, cumplir sueños y compartirlos con los millones de personas que han hecho de su música una de sus consentidas, convirtiéndola en un clásico para que, como siempre ha querido el músico chiapaneco, su poesía viva por la eternidad.

“Cuando era chico soñaba e imaginaba muchísimas cosas. Sin embargo, la vida en ese momento me hizo ser albañil y vender los tamales que hacía mi abuelita Luvia. Benditos orígenes que me enseñaron a ser un hombre de bien, dispuesto a trabajar con tal de lograr lo que me propongo.