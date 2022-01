Esa lógica que considera encubrir crímenes de guerra, como los expuestos por WikiLeaks, antes que una reacción de indignación y justicia, para el músico británico amenaza la existencia de todos los individuos en el planeta. Y lo triste es que la mayoría de los seres humanos no se dan cuenta de eso. Esto no es sobre Julian, es sobre todos ustedes; esto está quitando la libertad a todo ser humano en la Tierra , advirtió.

En una emisión virtual del programa Live on the fly, de Randy Credico, el cofundador de Pink Floyd criticó la moral de los políticos: Tristemente, la gente que camina por los corredores del poder normalmente son muy deficientes en el área de la empatía y en aquélla en la que somos capaces de reconocer lo que es importante para todos los humanos en términos de derechos .

Líderes impunes

Waters también criticó el papel de los líderes de países como Estados Unidos y Reino Unido. ¿Cómo pueden tener a esta ruina de hombre como presidente de la nación más poderosa del mundo? Sólo sabe pararse; es increíble que no tire su taza de té, sin hablar ya de cualquier otra cosa , dijo al describir a Joe Biden.

El músico también lamenta que ésa sea la forma en que su sociedad es representada. No puedes matar a niños, hombres y mujeres con impunidad en nuestro nombre, en mi nombre. Fue en mi nombre que Tony Blair fue a invadir Irak junto a George W. Bush , reprochó.

El músico comparó la situación de Assange con la del protagonista de la novela póstuma de Franz Kafka, El proceso, en la que Josef K. es arrestado sin conocer el motivo. No creo que sea posible imaginar lo molesto que es, particularmente si eres Josef K. y sabes que no has cometido ningún crimen, sabes que no has hecho nada malo, que eres un hombre inocente, y aún así ahí estás, sujeto a la espantosa autoridad de esta gente , lamentó.