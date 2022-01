El pasado 18 de enero me pusieron el refuerzo contra el covid-19 en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, tres inoculaciones contra el virus en menos de un año. La actitud de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna es insuperable, mantienen el mismo entusiasmo y disposición que cuando me tocó las otras dos veces; el procedimiento ha mejorado, pues han aprendido de la experiencia previa y la calidad humana es palpable. El proceso burocrático de control, se basa en herramientas de gobierno digital, y es muy ágil.

Al terminar el doctorado tuve que aceptar que éste no me había redituado una mejor oportunidad laboral. Lo que me dejó es difícil de aquilatar en términos materiales. Me hizo cuestionar de diferentes modos el mundo que habito, me planteó principios intelectuales, me llevó a replantear mi existencia y con ello, la responsabilidad que tengo con mi tiempo.

Me dio la esperanza de fomentar en mis hijas más que la prosperidad material, un espíritu crítico, con el que espero ellas puedan calibrar su existencia desde aristas más igualitarias, con la creciente posibilidad de construir su vida con mayor plenitud y compromiso social de lo que yo he podido hacerlo.

Alejandra Navarrete Quezada

Reprocha actitud de farmacéuticas sobre vacunas anticovid

Nada sé del coronatotalitarismo (El coronatotalitarismo y las masas, Carlos Fazio, 10/I/22), pero lo que todos tenemos a la vista es el vacunototalitarismo de Big Pharma, que a estas alturas continúa negándose a ceder sus derechos de patente para que los biológicos puedan llegar a más seres humanos en el mundo.

Un derecho privado que data del siglo XVIII ha causado varios millones de muertes innecesarias en este siglo XXI, a ciencia y paciencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y demás autoridades internacionales. Esta indiferencia es justo lo que se necesita para que el coronatotalitarismo de Big Pharma llegue a existir.

Anselmo Galindo

Pide Gas Bienestar para quienes usan tanques estacionarios

Sería bueno que el gobierno considerara surtir también a tanques estacionarios con Gas Bienestar. Fui víctima de gas Flamazul, después de trabajar con la empresa y su repartidor Mario Ginez por casi 12 años. Los últimos años notaba que el medidor no subía de acuerdo con lo pagado, pero pensé que era problema del tanque.

Desde el año pasado simplemente no alcanzaba el mínimo buscado. La última vez, en noviembre pasado, pagué por 400 litros para ver que la aguja subiera a 50 por ciento. Pues no, no rebasó 10 por ciento. Pedí a TATSA inspeccionar mi tanque y no tenía ningún problema. El robo fue evidente. Pagaba miles de pesos cada vez que venían y apenas recibía migajas. Los repartidores se llevaban, además, una buena propina. La empresa Flamazul no respondió mis correos ni llamadas. Difícil presentar una denuncia.

Elena Arenas Dupin