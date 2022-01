Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 22 de enero de 2022, p. 8

Silvana Estrada finalmente publica Marchita, un álbum que comenzó a preparar hace ya algún tiempo. Ha sido un proceso superlargo y ahora mismo estoy muy contenta y muy cansada también , contó la cantautora veracruzana en entrevista, pocas cosas me generan tanta alegría. Llevo tanto tiempo trabajando y tanto tiempo pensándolo y planeándolo, la verdad es como tener un hijo .

Marchita es el primer disco de la cantante junto a su actual casa discográfica, Glassnote Records, y se trata de un recorrido auditivo en torno a la pérdida de una persona amada. Y aunque Silvana no ha sido madre, considera que el empeño y cariño que siente por su obra es similar al que se tiene por un hijo. Como esta idea de dejarlo libre, después de estarlo cargando, cuidándolo, desarrollándolo, hasta que por fin está afuera, como un ente musical vivo , detalló.

En el tiempo que ha tardado el disco en salir, demorado en parte por la pandemia, Silvana ha comenzado a tocar nuevos instrumentos como la guitarra y el piano, además de componer varias canciones que se han ido acumulando. “Quiero dedicarle más tiempo al proceso creativo, aprovechando que ya me libré de Marchita, y que ya estoy más ligera de espíritu, para poder entrarme a cosas nuevas”, dijo.

Proceso creativo de la producción

Aunque actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos y su último álbum acaba de salir, Silvana mantiene su entusiasmo por la música. “Necesito darle salida a canciones que llevo cantando ya un buen rato, porque realmente no las he cantado en vivo, porque justo son las melodías que sucedieron en pandemia, las hice en la cuarentena, cuando todavía no había shows y entonces están ahí, nuevecitas. Y quisiera grabar ya, para sacarlas y empezar a tocarlas”, indicó.