Periódico La Jornada

Sábado 22 de enero de 2022, p. 6

Nueva York., Meat Loaf, el superastro del rock amado por millones por su álbum Bat Out of Hell y por himnos tan teatrales y sombríos como Paradise By the Dashboard Light, Two Out of Three Ain’t Bad o I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), falleció a los 74 años.

El cantante, cuyo verdadero nombre era Marvin Lee Aday, murió el jueves, según un comunicado de su familia proporcionado por su antiguo agente Michael Greene.

Se nos rompe el corazón al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche , señala el comunicado. Sabemos lo mucho que significaba para ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo al atravesar este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso... Desde su corazón hasta sus almas... ¡Nunca dejen de rockear!

No se informó la causa de muerte ni otros detalles, pero Aday sufrió numerosos problemas de salud a lo largo de los años.

Bat Out of Hell, su megaéxito de ventas en colaboración con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren, salió a la luz en 1977 y lo convirtió en uno de los artistas más reconocidos del rock.

Los fanáticos se enamoraron de la potente voz de este intérprete de pelo largo y más de 110 kilos, y de lo cómico y poco romántico de las canciones You Took The Words Right Out of My Mouth, Two Out of Three Ain’t Bad y Paradise By the Dashboard Light, una historia de advertencia operística sobre llegar hasta el final.

Paradise fue un dueto con Ellen Foley que incluía detalles jugada por jugada del locutor de los Yankees de Nueva York Phil Rizzuto. El locutor alegó, generando mucho escepticismo, que no conocía ningún significado alternativo a llegar a la tercera base y dirigirse a home, que en la canción tenía un significado sexual.

Después de un comienzo lento y críticas mixtas, Bat Out of Hell llegó a ser uno de los álbumes más exitosos de la historia, con más de 40 millones de copias vendidas a escala mundial. Meat Loaf no fue un creador de éxitos constante, especialmente tras enemistarse por años con Steinman. Pero mantuvo lazos estrechos con sus fans por medio de sus frenéticos espectáculos en vivo, las redes sociales y sus muchas apariciones en televisión, radio y cine, incluyendo en la película Fight Club (El club de la pelea) y cameos en las series Glee y South Park.

Amigos y admiradores lamentaron su deceso en redes sociales. Espero que el paraíso sea como lo recuerdas desde la luz del tablero, Meat Loaf , escribió el actor Stephen Fry en Twitter. Andrew Lloyd Webber tuiteó: Las bóvedas del cielo resonarán con rocas . Y Adam Lambert llamó a Meat Loaf una estrella de rock poderosa y de buen corazón por los siglos de los siglos. Fuiste tan amable. Tu música siempre será icónica .

El mayor éxito musical de Meat Loaf después de Bat Out of Hell fue Bat Out of Hell II: Back into Hell, una reunión de 1993 con Steinman que vendió más de 15 millones de copias e incluyó el sencillo ganador del Grammy I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That).

Jim Steinman murió el pasado abril.

Trilogía de álbumes

Los otros álbumes de Aday incluyen Bat Out of Hell III: The Monster is Loose, Hell in a Handbasket y Braver Than We Are.

Nativo de Dallas, era hijo de una maestra de escuela que lo crió sola después de divorciarse de su esposo alcohólico, un agente de policía. Aday estaba cantando y actuando en la escuela secundaria (Mick Jagger fue uno de sus primeros favoritos, al igual que Ethel Merman) y asistió al Lubbock Christian College y lo que ahora es la Universidad del Norte de Texas. Entre sus recuerdos de infancia más notables: ver a John F. Kennedy llegar a Love Field en Dallas el 22 de noviembre de 1963, para luego enterarse de que el presidente había sido asesinado e ir al Hospital Parkland y ver a Jackie Kennedy bajando de un automóvil manchada de sangre.