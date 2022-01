▲ Júpiter, Neptuno y Plutón, obra del maestro del claroscuro, data de 1597 y es considerada su único mural; se encuentra en el primer piso de la residencia de los Ludovisi. Foto Afp

¿Adónde irá? He visitado algunos lugares de Roma donde vivieron antepasados de mi esposo (...) Pero me va a dar mucha pena pasar frente a Villa Aurora y ver a otra gente dentro , suspira. ¡Es difícil, así que no sé, no tengo idea!

La villa será de nuevo subastada el 7 de abril, con una estimación revisada a la baja de 376.8 millones de euros, un descuento de 20 por ciento.

En una petición pública, más de 40 mil firmantes han pedido que el Estado intervenga con el propósito de que se transforme en museo y centro cultural.

La obra del maestro del claroscuro, Caravaggio (Michelangelo Merisi, 1571-1610), que data de 1597 y que es considerada como su único mural, se encuentra en el primer piso de la residencia y representa a Júpiter, Plutón y Neptuno en medio a un globo terrestre rodeado por los signos del Zodiaco.

Ojalá que el Estado la compre y me deje vivir allí , comenta la princesa, quien ha sido pintora, periodista y hasta modelo para Playboy.

Siento su presencia (del fallecido esposo) en todas partes. Pasamos momentos muy felices aquí y sacrificamos todo por la villa , recuerda.

El edificio, en efecto, estuvo deshabitado hasta la década de 1980, cuando ella y su marido lo convirtieron en su residencia.

Según la ley italiana, el gobierno puede ejercer su derecho de compra después de que haya sido adquirida en la subasta por un particular, en un plazo de 60 días desde la conclusión de la venta y ofreciendo el mismo precio de compra.