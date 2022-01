Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 22 de enero de 2022, p. 24

Luego de tres meses y medio con semáforo epidemiológico en verde, la Ciudad de México retrocedió al amarillo, pero en un esfuerzo responsable por continuar con la recuperación no se cerrarán las actividades económicas , indicó el gobierno capitalino.

Por la noche, en una tarjeta informativa, detalló que según la designación de la Secretaría de Salud federal la capital del país estará en este color a partir del lunes y durante las próximas dos semanas.

La mañana de ayer, en la conferencia de salud encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no notificó del cambio, al argumentar que se definiría con otra metodología con la que aún no estaban familiarizados, pero adelantó que independientemente del color no habría cierre ni suspensión de actividades, pues la estrategia a seguir es la inmunización.

“Es muy importante, creo yo, la comunicación por parte del gobierno; la primera forma es vacunarse, vacunarse y vacunarse. Mientras tengamos la tercera dosis mayor o la dosis completa, más su refuerzo, vamos a estar más protegidos; la segunda: la variante ómicron es muy contagiosa, pero no necesariamente tiene la gravedad de las otras, tanto por su propia característica como porque estamos vacunados.