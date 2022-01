C

omo anillo al dedo: así resultó para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el nombramiento de Adán Augusto López (AAL) como titular de la Secretaría de Gobernación. Hay varias razones para afirmarlo.

1) Ayuda a enredar más las expectativas de la sucesión presidencial, como le gusta. En lugar de tres alfiles, Morena ahora tiene cuatro, aunque el secretario lo haya negado.

2) Con galanura se deshizo de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien se había estancado en sus viejas glorias.

3) Aprovecha los antiguos vínculos de confianza con el secretario, en quien depositó tareas esenciales, como la de coordinar la campaña en la Tercera Circunscripción Electoral.

4) Capitaliza la diversa y acreditada experiencia política de su coterráneo: gobernador, senador, diputado local y federal, exintegrante del PRI y del PRD.

El nombramiento muestra vientos de cambio en Gobernación al abrir un diálogo que era urgente con partidos de oposición. La institución nada ofrecía como renovada propuesta ideológica y programática; sólo hablaba del momento presente. Los delicados procesos legislativos en puerta exigían el diálogo, del que con mucho dependen la certidumbre política y la paz social.

El cambio se da en el momento en que se inician tiempos electorales en cinco estados, que darán luces sobre el proceso de 2024. Éste exige encontrar la indispensable solución al desencuentro con el Instituto Nacional Electoral (INE), que cada día luce peor. Debe aceptarse que el nuevo ambiente no ha bastado para distender las cosas. El instituto no cede en su arrogancia ni el gobierno en su nada claro propósito. El INE amenaza con realizar un proceso deficiente; Hacienda como paladín presidencial no muestra disposición para sacar su chequera. La lid terminará en las oficinas de Bucareli.

De cara a las elecciones, el secretario de Gobernación no ignora el clima político y en materia de seguridad pública. Sabe que, sin haberse logrado las expectativas que supuso la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ello ha tenido el efecto nada secundario de disminuir la fuerza de Gobernación para la gestión de la política interior.