Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de enero de 2022, p. 12

Por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de Migración (INM) debe informar sobre la participación de sus agentes en violaciones a los derechos humanos de migrantes en Tamaulipas.

La información debe incluir datos sobre la participación de sus agentes en delitos como extorsión, robo, trata o secuestro de personas en situación de movilidad que cruzaron o fueron detenidas en aquel estado entre 2010 a 2014, así como las investigaciones y acciones tomadas por dicha autoridad.

Una persona solicitó al INM esta información, y en respuesta el instituto turnó la solicitud a diversas unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado. Algunas señalaron la inexistencia de los datos, en tanto otra manifestó ser incompetente para tenerlos.