La Jornada

Viernes 21 de enero de 2022

Al escritor Antonio Malpica (Ciudad de México, 1967) no le preocupa ser visto como un autor de novela infantil y juvenil. Para él la literatura es muy diversa. Estoy convencido de que un joven puede leer a Cortázar y disfrutarlo mientras que un adulto puede leer un libro que aparentemente es para niños pequeños y divertirse. Es como ir al cine con tus hijos, no los dejas en la sala y los esperas afuera, entras con ellos y te la pasas bien. Con la literatura es igual , dice. Tuvo que publicar casi 60 libros para que el autor de Pizzas en el espacio volviera a todo aquello que le emociona desde niño. George Orwell, Ray Bradbury y Philip K. Dick.

“Aunque, haciendo un análisis, el libro que más tenía en la cabeza cuando escribí esta novela no era uno de ciencia ficción sino: Sin destino, de Imre Kertész”. Recuerda ahora el escritor a propósito de la llegada a las mesas de novedades de: Polvo (Loqueleo, 2021), novela de ciencia ficción en la que el autor fabula sobre la memoria colectiva, el presente y el futuro de la humanidad; o la ficción especulativa como una ventana hacia una posibilidad de cambio, de crecimiento.

En Sin destino el premio Nobel Imre Kertész cuenta la historia de las personas que fueron obligadas a realizar trabajos en condiciones de esclavitud en el campo de Buchenwald en Weimar, Alemania. Me preguntaba cómo sería narrar en el presente una situación similar en el que los sometidos no fueran un grupo aislado, sino la humanidad completa y en la que se careciera de todo lo que conocemos y nos acompaña. Esto es lo que pasa cuando estás prisionero en algún lugar , expone el también músico y dramaturgo.

Humanos esclavizados por una raza extraterrestre

En un futuro distópico existen seres humanos que habitan en el subsuelo del planeta Gabaón. Viven esclavizados por una raza extraterrestre que los obliga a producir energía. Los personajes de esta novela son dinámicos, no se resisten al cambio. Lavinia, la protagonista, es sensata y ecuánime y está dispuesta a cambiar su rutina para devolver a los habitantes la dignidad humana y la libertad. “En Polvo pasa algo similar a lo que sucedió en Alemania, porque los personajes no tienen otra cosa que así mismos. No tienen posibilidad de literatura, de escritura, no tienen música, sus ropas no tienen color. No poseen nada de lo que nos vuelve humanos, culturalmente hablando. Lo único que poseen es lo que llevan puesto y las relaciones que pueden entablar como sociedad”, detalla.

“También hay Orwell y Un mundo Feliz o incluso El planeta de los simios”, ríe nervioso mientras explica: “En Polvo, a los habitantes de Gabaón se les retira la posibilidad de expresarse y se les somete con trabajo excesivo. Eso les quita todas las energías creativas para llevar un registro de su historia, no saben cuántos años llevan ahí, cuál fue su historia, quiénes fueron sus héroes y eso se vuelve un poco delicado. Sólo tratan de sobrevivir y medianamente ser felices”, puntualiza el también autor de La máquina.