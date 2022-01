Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de enero de 2022, p. a11

El ex jugador profesional de beisbol Sergio Mitre fue hallado culpable de feminicidio por el asesinato de su hijastra, una pequeña de dos años, en hechos que ocurrieron en 2020. El ex liga mayorista y ex lanzador estelar de Saraperos de Saltillo, habría asesinado a golpes a la menor durante una discusión con su pareja y madre de la víctima. El Ministerio Publicó pidió se le aplique la pena máxima, es decir, 60 años de cárcel.