La Federación Internacional de Natación instó mediante una carta a Kiril Todorov y a todos los ex miembros de la Federación Mexicana, a cumplir con su obligación de entregar a la Comisión Reorganizadora la documentación, cuentas de correos oficiales y contraseñas del organismo nacional.

En el documento dirigido ayer a Todorov, el director jurídico de la FINA, Loïc Loutan, lo insta a revisar el documento del pasado lunes 17, en el que es notifica-do de su destitución.

En esa carta, FINA señala expresamente que la implementación de dicho Comité entra en vigencia de inmediato y se encargará de todas las operaciones diarias de la FMN , se lee en la misiva.