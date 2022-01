En el primer enfrentamiento entre los dos ex números unos juveniles del orbe, Tsitsipas –dos veces semifinalista en Australia– se puso en control rápido, aunque Báez –88 del ranking y debutando en un Grand Slam–, demostró las razones de su acelerado ascenso.

Vine a ganar este partido y estoy contento de haberlo hecho , dijo Medvedev. No es fácil cuando te abuchean entre el primer y el segundo saque. Tuve que mantener la calma , declaró el ruso al término del duelo, desatando más rechiflas.

El público que llenó 50 por ciento del aforo de la cancha Rod Laver Arena, animó cada punto de Kyrgios, quien ejecutó tiros de fanta-sía, pero no pudo superar al campeón del Abierto de Estados Unidos, quien demostró tener ner-vios de acero ante las rechiflas de principio a fin del encuentro.

El también argentino Diego Schwartzman, 13 mundial, se despidió prematuramente al caer en tres sets (7-6 (8/6), 6-4 y 6-4) contra el local Christopher O'Connell, 175 de la clasificación mundial.

Andy Murray puso fin a la buena racha que había vivido al retomar el tenis después de dos años. El escocés perdió por triple 6-4 ante el japonés Taro Daniel, lo que llevó al ex número uno del orbe, de 34 años, a decir que podría no volver a Australia la próxima temporada si sus resultados no están a la altura de sus expectativas.

Entre la armada española naufragó Alejandro Davidovich ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras Roberto Bautista superó al alemán Philipp Kohlschreiber y Pablo Andújar hizo lo propio ante el eslovaco Alex Molcan.

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, tercera mundial, fue eliminada a manos de la experimentada francesa Alizé Cornet, por doble 6-3.

También cayó la británica Emma Raducanu, 18 del ranking, de 19 años y sorprendente campeona del pasado Abierto de EU, ante la montenegrina Danka Kovinic (98 del orbe), ganadora por 6-4, 4-6 y 6-3.

Sí libró la segunda ronda la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda sembrada, al vencer 1-6, 6-4 y 6-2 a la china Xinyu Wang, clasificada 100 del mundo.