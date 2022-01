L

as críticas a la 4T se dividen entre los que esperan más de ella y los que quieren ponerle un freno. Éstos últimos, han sido llamados conservadores por su miedo al cambio social, a la incertidumbre y ambigüedad que trae consigo, y hasta por la exhibición impúdica que hacen en medios de su propia clausura cognitiva, es decir, a que no están en condiciones de ver o pensar distinto de lo que creían que era el país.

A pesar de que es un experimento sobre nuestra atención visual, los conservadores me recuerdan aquella prueba que hicieron los sicólogos Christopher Chabris y Daniel Simmons en Harvard hace más de una década. Consiste en pedirle a los voluntarios que cuenten los pases de un equipo de basquetbol durante un minuto. Mientras suceden, una persona disfrazada de gorila transita, se detiene, se golpea el pecho y, tras nueve segundos, sale de la escena. La mitad de los voluntarios nunca ven al gorila porque su atención se consumió en contar los pases. La sorpresa cuando les transmiten por segunda vez el video es monumental. Escriben los científicos: Las personas, cuando dedican su atención a un área o aspecto particular, tienden a no advertir objetos no esperados, aun cuando éstos sean prominentes, potencialmente importantes y aparezcan justo allí donde están mirando . Creo que no sería exagerado aplicar esa ceguera de atención al caso de las creencias, a la forma en que nos representamos nuestro presente vía, no sólo la atención, sino mediante la memoria y el razonamiento. ¿En qué país viviste? , es una reacción habitual ante quienes ven ahora y no antes los problemas nacionales.